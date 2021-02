Cổ phiếu tăng giá, doanh nghiệp ‘chăm’ phát hành thêm huy động vốn

Công ty cổ phần tập đoàn An Phát Holdings (APH) công bố chào bán hơn 55,7 triệu cổ phiếu để huy động hơn 557,4 tỉ đồng. Cụ thể là chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:40, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua mới 40 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 15.3 đến 6.4. An Phát Holdings cho biết, sẽ dùng toàn bộ số tiền hơn 557,4 tỉ đồng để mua cổ phiếu tại CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA). Hiện tại, APH đang sở hữu 50,77% vốn điều lệ tại AAA.