Doanh nghiệp niêm yết dồn dập báo lãi trong năm Covid

Ngoài các ngân hàng đã hé lộ kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2020, một số doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán cũng lần lượt công bố kết quả kinh doanh năm vừa qua với các chỉ tiêu tăng trưởng.

Cụ thể như Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido – Kido Foods (KDF) đạt doanh thu thuần 1.282 tỉ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế tăng 8% lên hơn 200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 165,5 tỉ đồng, tăng 9,9%. Năm 2021 được dự báo có nhiều ẩn số và công ty sẽ tập trung vào các chiến lược nhằm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và lôi kéo các khách hàng mới tiêu thụ sản phẩm của công ty...

Tương tự, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) cũng công bố tăng trưởng ấn tượng khi đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay là 5.247 tỉ đồng, tăng 26,67% so với năm 2019 và lợi nhuận gộp tương ứng đạt 762 tỉ đồng, tăng 15,22% so với năm 2019. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 221 tỉ đồng, tăng 29,61% so với cùng kỳ 2019. Ban lãnh đạo TAC cho biết bằng việc tích cực kiểm soát, tối ưu hóa các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp góp phần làm tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần giảm 11,97% so với năm 2019. Chiến lược của Tường An trong thời gian sắp tới sẽ tập trung phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả.

2020 là một năm thị trường vận tải dầu thô có nhiều biến động, với giá dầu thô rơi tự do trong tháng 4.2020 do tác động kép từ cuộc chiến giá dầu giữa OPEC+ và Nga làm tăng cung lượng lớn dầu thô ra thị trường trong khi hàng loạt quốc gia lớn phải thực thi chính sách kiểm soát dịch Covid 19. Nhưng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) cũng báo cáo doanh thu thực hiện cả năm vừa qua ước đạt 1.666 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 270 tỉ đồng, vượt 29% so với kế hoạch đặt ra.