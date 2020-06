Kido quay lại ngành bánh kẹo sau 5 năm bán cho đối tác ngoại

Đồng thời, hiện nay là thời điểm chín muồi để công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị thành viên về tập đoàn với mục tiêu tạo ra sức mạnh tổng thể, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí logistics và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Theo đó, Kido sẽ thực hiện sáp nhập các đơn vị thành viên như Kido Foods, Tường An, Vocarimex, Kido Nhà Bè…

Năm 2019, Kido đạt doanh thu thuần 7.210 tỉ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỉ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2018. Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.234 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế 330 tỉ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 16%. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển ngành hàng khô và lạnh. Trong đó, với ngành hàng lạnh, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cao cấp và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu càng cao của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ . Mục tiêu của Kido không chỉ cung cấp sản phẩm kem, mở rộng thị trường ngành hàng lạnh tại Việt Nam mà còn bắt đầu hướng đến thâm nhập thị trường Đông Nam Á và châu Á. Bên cạnh đó, tập đoàn vẫn xác định thực hiện M&A trong lĩnh vực có tiềm năng và chọn lọc, thực hiện gia công, hợp tác với đối tác trong năm 2020 để mở rộng hơn nữa…