Chương trình khuyến mãi lớn nhất của Bia Saigon Special trao thưởng liên tiếp 4 xe sang

Chiều 24.10, đại diện nhãn hàng Bia Saigon Special cho biết, những thủ tục cuối cùng để kiểm chứng chiếc nắp trúng thưởng đã hoàn thành. Vị khách hàng may mắn nhận về chiếc xe Mercedes GLC 200 thứ 4 là anh Huỳnh Phi Công 39 tuổi, thường trú ở Tây Ninh, làm nghề thợ tiện xưởng gỗ.

“Là khách hàng trung thành của Bia Saigon Special từ nhiều năm qua, tôi có biết thông tin về chương trình khuyến mãi này. Tuy nhiên, trở thành chủ nhân của một trong 8 chiếc xe Mercedes GLC 200 đẳng cấp là điều không thể nào ngờ tới”, anh Công cho biết. Cũng theo anh chia sẻ, chai bia may mắn mang đến giải thưởng đặc biệt cho anh nằm trong két bia anh mua để chiêu đãi người thân đến thăm.

Ngoài anh Huỳnh Phi Công, đã có ba vị khách hàng “bật nắp” chai bia Saigon Special của chương trình và giành giải thưởng đặc biệt. Đó là anh Trần Xuân Sinh, quê ở Ninh Bình, làm nghề kinh doanh tự do; anh Hoàng Văn Phan, tài xế tự do thường trú tại Hà Nội và anh Nguyễn Văn Chẳng, buôn bán tạp hóa tại An Giang. Cả ba đều không giấu nổi sự vui mừng khi nhận về giải thưởng. Được biết, chương trình khuyến mãi vẫn đang tiếp tục diễn ra với giải thưởng còn lại là 4 chiếc xe Mercedes GLC 200 cùng hàng triệu chai bia miễn phí đang chờ đón chủ nhân may mắn.



Anh Trần Xuân Sinh - vị khách hàng may mắn đầu tiên trúng thưởng xe sang

Từ ngày 15.9 đến 15.11, nhãn hàng Bia Saigon Special triển khai chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 100 tỉ đồng, bao gồm 8 xe Mercedes GLC 200 cùng 8.888.888 chai bia dành tặng cho khách hàng. Cụ thể, chương trình khuyến mãi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Sản phẩm trúng thưởng hợp lệ là những chai Bia Saigon Special có in dòng chữ “Bật nắp trúng 8 xe Mercedes” ở mặt trên nắp chai; thông báo giải thưởng trong tình trạng nguyên vẹn, không bôi xóa hay chỉnh sửa.