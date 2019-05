Cơ hội 'thế chân' hàng Trung Quốc tại Mỹ

Nền kinh tế VN có độ mở cao khi đang tham gia vào 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) khiến VN trở thành điểm đến tốt cho các công ty sản xuất hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, các sản phẩm Trung Quốc đang xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu như máy tính, điện thoại, đồ may mặc, giày dép, đồ thể thao... khá tương đồng với các sản phẩm xuất khẩu sẵn có của VN.

Thực tế, số liệu của hải quan cho thấy, kể từ khi Mỹ và Trung Quốc nổ ra chiến tranh thương mại, hàng xuất khẩu của VN, đặc biệt là dệt may, t hủy hải sản đã tăng trưởng đột biến, giúp các DN được hưởng lợi. Có 8/11 DN thủy hải sản trong quý 1 báo lãi đột biến so với cùng kỳ 2018. Điển hình phải kể đến là "nữ hoàng" cá tra Vĩnh Hoàn, khi ghi nhận lãi sau thuế đột biến 307 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Đối với dệt may Thành Thành Công, CTCP đầu tư và thương mại TNG cũng có lợi nhuận tăng gấp đôi, gấp 3...