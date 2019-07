Cơ hội xuất khẩu linh kiện ô tô sang EU

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2018, nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng đạt trị giá xuất khẩu 7,96 tỉ USD, tăng 13,5% so với năm 2017.

6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 4,24 tỉ USD, đứng thứ 7 trong tốp 10 nhóm hàng xuất khẩu có giá trị cao của cả nước.

Tuy nhiên, so với thị trường hơn 500 triệu dân như EU thì con số trên là khá khiêm tốn. Thông tin từ Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI), số doanh nghiệp (DN) xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để xuất hàng phụ tùng ô tô sang thị trường EU nói chung còn rất thấp. Luật sư Vũ Xuân Hưng, Phó trưởng phòng Pháp chế - Trọng tài (VCCI chi nhánh TP.HCM), thông tin chỉ thỉnh thoảng một vài DN đầu tư nước ngoài xin cấp C/O cho một số sản phẩm như thiết bị cản nước của ô tô đi Ý, thiết bị quạt nước đi Đức... “Nói chung không quá nhiều, nhưng đa số là DN nước ngoài đầu tư tại VN sản xuất các mặt hàng xuất khẩu”, luật sư Hưng cho biết. Với EVFTA cam kết EU sẽ mở cửa thị trường ô tô cho VN, ô tô con thuộc nhóm hưởng thuế ưu đãi và giảm từ 10% về 0% sau 7 năm, linh kiện phụ tùng ô tô có thuế nhập khẩu từ 3 - 4% sẽ về 0% ngay lập tức khi EVFTA có hiệu lực, theo luật sư Hưng đây chính là cơ hội cho DN VN.