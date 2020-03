Cổ phiếu giá bèo chia cổ tức 'khủng'

Ngày 10.4 tới đây, Công ty cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 10.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 23.4. Như vậy với hơn 47,3 triệu cổ phiếu đang giao dịch, May xuất khẩu Phan Thiết sẽ chi khoảng 47,3 tỉ đồng trả cổ tức. Đáng chú ý, cổ phiếu PTG hiện chỉ có giá 2.100 đồng, đồng nghĩa cổ tức sắp chia cao gấp 5 lần thị giá . Cổ phiếu PTG đã duy trì giao dịch giá thấp từ lâu và hầu như không có giao dịch.

Năm 2019, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 419 tỉ đồng, tăng 13,8% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế thu về chưa đến 21 tỉ đồng, bằng 30% lợi nhuận đạt được năm 2018 và EPS đạt 4.482 đồng. Vì vậy để chia cổ tức lên mức 100%, May Phan Thiết đã sử dụng hết toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để dành từ mấy năm qua. Trước đó, May Phan Thiết cũng chi trả cổ tức năm 2017 lên đến 120%, tương đương 1 cổ phiếu nhận được 12.000 đồng dù thị giá lúc đó chỉ ở mức 1.500 đồng/cổ phần.