Cổ phiếu ngân hàng nhảy vọt đỡ VN-Index lên trên tham chiếu

Nhiều nhà đầu tư đang có tâm lý "Sell in May and go away" (bán hết cổ phiếu vào tháng 5 và đi chơi) như câu ngạn ngữ đưa ra của giới đầu tư Mỹ. Trong báo cáo mới được công bố, Công ty chứng khoán VNDirect đã đưa ra đánh giá thận trọng với xu hướng thị trường chứng khoán tháng 5 khi rủi ro đang dần tăng lên. Cụ thể, theo VNDirect, tình hình dịch Covid-19 trong khu vực Đông Nam Á diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới tại Việt Nam. Dịch bùng phát trở lại sẽ ảnh hưởng lớn đến đà phục hồi kinh tế. Nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong quý 2/2021 do giá xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thị trường chứng khoán dần bước vào vùng trống thông tin (không có nhiều thông tin hỗ trợ) sau khi hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021... Vì vậy, VNDirect dự báo chỉ số VN-Index có thể dao động trong vùng từ 1.160 - 1.260 điểm trong tháng 5.