Cổ phiếu TGG và 'họ Louis' lao dốc không phanh sau nghi án đội lái

Sáng nay (28.9), một nhóm cổ phiếu có quan hệ với Công ty CP Louis Capital (TGG) liên tục giảm mạnh. Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, các cổ phiếu như TGG, BII, AGM, TDH, SMT, APG, CSV... tăng mạnh hàng ngàn phần trăm thì hiện diễn ra cảnh báo tháo liên tục. Cuối tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết cơ quan này đã nhận thấy thời gian gần đây xuất hiện một số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch có biến động mạnh về khối lượng, thị giá, trong đó có một số biến động có dấu hiệu bất thường và được giám sát, theo dõi chặt chẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các cổ phiếu nói trên liên tục giảm sàn.

Trước hết là cổ phiếu TGG của Công ty CP Louis trong phiên sáng 28.9 tiếp tục giảm hết biên độ về giá 56.100 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này và đã giảm 25% so với mức đỉnh 74.800 đồng đạt được vào giữa tuần qua. Đà bán tháo cổ phiếu này còn chưa dừng lại, bởi gần hết phiên sáng, trong khi lệnh bán giá sàn dư gần 3,2 triệu cổ phiếu thì bảng điện tử trắng bên mua và vỏn vẹn chỉ khớp được chưa đến 1.000 đơn vị. Còn trong phiên trước đó thì cả phiên chỉ có 9.800 cổ phiếu được giao dịch trong khi lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất là hơn 538.000 cổ phiếu, thậm chí các phiên giao dịch tăng giá cũng đẩy khối lượng lên cao hơn 1,6 triệu đơn vị/phiên.

Kế đến là cổ phiếu BII của Công ty CP Louis Land sáng 28.9 cũng tiếp tục giảm hết biên độ xuống 17.900 đồng/CP, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp, tương ứng giảm hơn 40% trong vòng một tuần qua. Trong phiên sáng 28.9, cổ phiếu BII cũng diễn ra cảnh trắng bên mua và có khoảng 25.000 đơn vị được giao dịch trong khi tuần trước lượng khớp lệnh đạt 4 - 5 triệu cổ phiếu/phiên, thậm chí lên hơn 10 triệu cổ phiếu/phiên.

Tình trạng trắng bên mua cũng đang diễn ra với cổ phiếu TDH của Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức. Giá cổ phiếu TDH đang giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp xuống còn 12.150 đồng, giảm gần 20% so với phiên cuối tuần qua. Hay AGM của Công ty CP xuất nhập khẩu An Giang cũng giảm sàn còn 31.000 đồng, mất hơn 25% so với giữa tháng 9; Cổ phiếu APG của Công ty CP chứng khoán An Phát có 5 phiên giảm sàn và hiện còn 18.550 đồng, bốc hơi 35% giá trị so với giữa tháng 9; SMT của Công ty CP SAMETEL tiếp tục có phiên giảm hết biên độ thứ 5, còn 26.100 đồng và tổng cộng sụt mất hơn 40%...

Với những cổ phiếu trên, nếu nhà đầu tư nào lỡ "đu đỉnh" trong tuần trước thì đến nay đa số đều mất tiền từ 25 - 40% mà cũng rất khó để bán ra khi tình trạng trắng bên mua.