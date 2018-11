Cổ phiếu Thế Giới Di Động đi xuống sau vụ lộ thông tin khách hàng

Cuối phiên 8.11, chỉ số VN-Index tăng được 4,12 điểm lên 926,28 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index cũng có thêm 0,34 điểm lên 104,54 điểm. Cả hai chỉ số chứng khoán đều đi lên ngay khi thị trường mở cửa. Lượng cổ phiếu tăng giá chiến phần lớn trong suốt thời gian giao dịch.

tin liên quan Khách hàng Thế Giới Di Động hoang mang vì lộ thông tin cá nhân Dẫn đầu sự phục hồi phiên này có VJC, VRE, VNM, DHG, BMP…Thế nhưng, sự phân hóa giữa các cổ phiếu diễn ra trong phiên khá mạnh. Dẫn đầu sự phục hồi phiên này có VJC, VRE, VNM, DHG, BMP…Thế nhưng, sự phân hóa giữa các cổ phiếu diễn ra trong phiên khá mạnh.

Ở nhóm dầu khí, nếu như GAS, PVT, PBP vẫn vượt lên trên giá tham chiếu thì ngược lại, PVD và PVS vẫn chìm trong sắc đỏ. Tương tự ở nhóm ngân hàng, các cổ phiếu tăng giá có VCB, EIB, TPB, ACB, VPB. Còn lại số lượng cổ phiếu giảm giá hoặc đứng ở mức tham chiếu với số lượng ngang nhau như STB, CTG, BID, SHB, TCB...

Hoặc nhóm cổ phiếu sắt thép cũng phân hóa rõ khi POM tăng trần hết biên độ, HSG tăng 2,1% nhưng HPG lại đi xuống hay TLH đứng yên…

Đặc biệt, hôm nay cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động được nhà đầu tư chú ý bởi đang liên quan đến câu chuyện rò rỉ thông tin hơn 5,4 triệu email cùng thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. Cổ phiếu MWG sụt giảm ngay từ đầu phiên và đóng cửa bị mất 2.000 đồng xuống 110.000 đồng/cổ phiếu với 604.530 cổ phiếu được giao dịch.

Dù mức giảm này không quá mạnh nhưng cũng phản ánh sự lo lắng của nhà đầu tư trước vụ việc. Bởi trong các phiên gần đây, thậm chí trong những ngày thị trường "đỏ lửa" thì cổ phiếu Thế Giới Di Động vẫn tăng giá.

Nhìn chung dù thị trường chứng khoán hồi phục về điểm số nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa an tâm. Do đó thanh khoản sụt giảm xuống mức khá thấp. Tổng cộng chỉ có hơn 180,8 triệu đơn vị được giao dịch thành công, đạt trị giá gần 2.762,7 tỉ đồng, giảm khoảng 40% so với nhiều phiên trước.