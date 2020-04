Có thể tạm ngừng khoan các giếng dầu có sản lượng thấp

Đánh giá về giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex ngày 20.4 chốt ở mức dưới 0 USD/thùng, Bộ Công thương cho rằng, đây là mức giá thấp chưa từng có trong lịch sử do ngày 21.4 là ngày chốt hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5. “Tại thời điểm này, người mua hợp đồng phải đưa ra quyết định có nhận lô dầu hay không. Nếu nhận thì họ phải đóng hợp đồng và sẽ nhận lô dầu vật chất. Tuy nhiên, với tình trạng nhu cầu dầu thô, xăng dầu tại Mỹ đóng băng do dịch Covid -19 hiện nay, trong khi dầu thô vẫn được sản xuất, các kho chứa dầu, kể cả tàu biển và toa tàu hỏa đều đã chất đầy dầu thô thì việc nhận dầu vào thời điểm này và thuê kho để chứa là không thể hoặc với chi phí rất cao. Do vậy, một số người sở hữu hợp đồng dầu thô WTI sau khi cân nhắc tính toán lợi ích của mình đã quyết định “bán tháo” với mọi giá tại 2 giây cuối cùng của phiên giao dịch và giá khớp tại 2 giây cuối cùng này được coi là giá chốt phiên. Thực chất giá âm (dưới 0 USD/thùng) là mức giá được giao dịch giữa các thương nhân trên sàn giao dịch chứ không phải là giá giao dịch giữa nhà sản xuất dầu thô và người sử dụng cuối cùng là nhà máy lọc dầu”, ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than, giải thích.