Công bố nhiều dự án thế chấp ngân hàng

Cụ thể, liên doanh Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát và Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đem dự án Everville gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thế chấp tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Tháng Hai. Dự án gồm 5 block chung cư, với 1.600 căn hộ.



Được biết chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua căn hộ tại dự án mà không phải giải chấp với điều kiện toàn bộ nguồn thu từ bán căn hộ phải chuyển về tài khoản mở tại BIDV, Chi nhánh Ba Tháng Hai. Nguồn thu này sẽ được BIDV - Chi nhánh Ba Tháng Hai thu nợ tương ứng. Đồng thời, căn hộ chỉ được giải chấp khi bên mua đã thanh toán hoặc đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn 100% giá trị hợp đồng mua bán.

Một dự án khác là Saigon Avenue tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Lan Phương làm chủ đầu tư gồm 858 căn hộ bị thế chấp tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh 9. Hiện Agribank, Chi nhánh 9 chỉ cho phép chủ đầu tư bán căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án trên với điều kiện tiền thu từ bán căn hộ được ghi vào tài khoản của công ty mở tại chi nhánh ngân hàng.

Trước đó, dự án The Western Capital do Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư tại quận 6 đã được thế chấp tại Ngân hàng VPBank. Dự án Little Village ở quận Thủ Đức do Công ty TNHH phát triển nhà Thế Giới làm chủ đầu tư thế chấp tại PVcomBank, chi nhánh Gia Định. Dự án Jamona Heights tại quận 7 do Công ty cổ phần may Tiến Phát làm chủ đầu tư được thế chấp cho Ngân hàng OCB, chi nhánh TP.HCM. Dự án khu chung cư cao tầng Nam An - Kingsway Tower ở quận Bình Tân do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất cho ABBank, chi nhánh TP.HCM...

Theo luật Kinh doanh bất động sản, một dự án bất động sản chỉ được mở bán bất động sản hình thành trong tương lai khi chủ đầu tư làm xong móng, được Sở Xây dựng có văn bản cho phép bán hàng, phải được ngân hàng bảo lãnh cho người mua nhà. Luật cũng quy định, khi bán căn hộ cho khách hàng chủ đầu tư phải giải chấp căn hộ thế chấp từ ngân hàng.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM hàng loạt dự án không giao nhà cho khách hàng đúng như cam kết trong hợp đồng. Điều đáng nói nhiều chủ đầu tư đã đem dự án thế chấp ngân hàng, không trả được nợ bị ngân hàng đem phát mãi như chung cư Gia Phú (quận Thủ Đức) bị Ngân hàng BIDV mang đấu giá, dự án Long Phụng (quận Bình Tân) chủ đầu tư đã bỏ trốn và ngân hàng Sacombank đang tiếp quản dự án, chung cư 584 Tân Kiên mới đây cũng bị Ngân hàng BIDV phát mãi.