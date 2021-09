Công trình xây dựng tái khởi động

Đầu tiên là dự án khu phức hợp Sóng Việt - The Metropole Thủ Thiêm thuộc khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm do Công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và đơn vị phát triển là Công ty SonKim Land. Ông Nguyễn Thanh Oai, quyền Tổng giám đốc Công ty SonKim Land, cho biết dự án thuộc khu trung tâm số 1 có ý nghĩa quan trọng đến quy hoạch và phát triển của KĐT Thủ Thiêm. Chủ đầu tư cùng nhà thầu Hòa Bình, Central phối hợp chặt chẽ để đảm bảo những nguyên tắc an toàn trong phòng chống dịch bệnh , đi cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của TP. Tương tự, Công ty Khang Điền cũng tổ chức tái khởi động dự án khu biệt thự Armena quy mô 180 căn tại P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) sau hơn 3 tháng ngưng thi công do ảnh hưởng dịch Covid-19.