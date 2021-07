Cư dân căng băng rôn phản đối bị cắt nước

Theo bà T.V.K, một cư dân tại chung cư New City do Công ty TNHH xây dựng - thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt) làm chủ đầu tư, khi ký hợp đồng chủ đầu tư cam kết có trên 20 dịch vụ, tiện ích phục vụ cư dân như: hồ bơi, sân tennis, tiệc nướng ngoài trời, sân bóng đá , phố đi bộ… nhưng chủ đầu tư liên tục tự ý cắt giảm các dịch vụ mà không có sự trao đổi, đồng ý của cư dân và hiện nay chỉ còn duy nhất hồ bơi hoạt động. Không những vậy, vấn đề an ninh không tốt, mất tài sản trong căn hộ, bảo vệ không hỗ trợ cư dân…