Cư dân, chủ đầu tư khốn khổ vì rác thải

Liên tục khiếu nại

Tình trạng chậm di dời các cơ sở gây ô nhiễm ở nhiều nơi đã gây ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân, đặc biệt là các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Đơn cử tại Khu căn hộ Him Lam Phú An, quận 9 (TP.HCM), cư dân ở đây đã có nhiều phản ứng với nhà máy giấy Xuân Đức xả thải, gây tiếng ồn suốt ngày đêm. Đến cuối tuần qua, một số hộ dân đã treo băng rôn phản đối tình trạng này. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cùng với Ban quản lý khu căn hộ tiếp xúc vận động và một số hộ dân đã tự động tháo băng rôn.

Đây không phải là lần đầu cư dân phản ứng với nhà máy giấy Xuân Đức. Từ khi mới vào ở đầu năm 2019, các hộ dân nơi đây đã nhiều lần khiếu nại hoạt động sản xuất gây ô nhiễm này.

Sau cuộc phản đối cuối tuần trước, một cuộc đối thoại giữa đại diện nhà máy giấy Xuân Đức với người dân và các bên liên quan diễn ra vào sáng 28.5 để tìm hướng giải quyết. Đại diện nhà máy giấy Xuân Đức hứa sẽ đưa ra phương án lộ trình di dời đến các cấp chính quyền trong tháng 6. Trước mắt công ty này cũng có giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm.

Được biết, nhà máy giấy đã hết thời gian thuê đất hoạt động. Cuối tháng 12.2018, Cục Cảnh sát môi trường (C05, Bộ Công an) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với nhà máy giấy của Công ty cổ phần giấy Xuân Đức 200 triệu đồng và yêu cầu công ty thực hiện ngay các biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Trước đó, C05 nhận đơn tố cáo của người dân tại khu vực đường Thủy Lợi về việc Nhà máy giấy Xuân Đức nằm giữa khu dân cư và mỗi ngày thải khí độc hại ra môi trường.

C.T.V Nhà máy giấy Xuân Đức tại quận 9 xả thải liên tục gây ô nhiễm không khí

Nhưng đâu chỉ riêng nhà máy rác Xuân Đức, người dân khu vực này còn khổ sở vì trên đường Thủy Lợi vào khu căn hộ có một trạm trung chuyển rác. Công suất thiết kế của trạm này khoảng 70 tấn rác/ngày. Tuy nhiên, thời gian qua do bô rác tại cầu Nam Lý đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 bị giải tỏa do xây dựng cầu Nam Lý nên toàn bộ rác tại đây được chuyển về bô rác đường Thủy Lợi. Vì vậy ước tính số lượng rác tập kết đạt khoảng 230 tấn rác/ngày, vượt qua công suất thiết kế 3,3 lần. Hiện nay lượng rác dồn về bô rác Thủy Lợi quá tải, xe xếp hàng dài ngoài đường khiến rác tràn ra đường, nước rỉ rác, mùi hôi từ các xe rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống quanh khu vực này…

Chủ đầu tư và người dân cùng kêu cứu

Không chỉ những hộ dân sống tại khu căn hộ Him Lam Phú An bức xúc về vấn đề này, các chủ đầu tư dự án tại đây cũng nhiều lần kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về tình trạng trên. Tháng 1.2019, một cuộc họp giữa Phòng Tài nguyên và môi trường quận 9 cùng ông Phan Minh Nghĩa - Giám đốc Công ty giấy Xuân Đức và đại diện chủ đầu tư là Công ty địa ốc Him Lam liên quan về vấn đề này. Phía Công ty Him Lam đã đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, Công ty giấy Xuân Đức có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nơi đây. Tại cuộc đối thoại có sự tham gia của người dân vào sáng 28.5 mới đây, đại diện Công ty địa ốc Him Lam cũng tiếp tục đưa ra ý kiến phía nhà máy Xuân Đức trước mắt là khắc phục ô nhiễm và lâu dài là phải thực hiện di dời.

C.T.V Xe rác trên đường Thủy Lợi, quận 9 tràn ra ngoài vì quá tải

Về trạm trung chuyển rác, phía Him Lam đề xuất thuê một khu đất hơn 400 m2 bên cạnh để xắp xếp xe rác ra vào đảm bảo vệ sinh đường phố, thông thoáng. Đồng thời thực hiện cải tạo tuyến đường Thủy Lợi bao gồm thi công thảm nhựa, hệ thống thoát nước… Quan trọng nhất là để xử lý dứt điểm ô nhiễm này. Được sự đồng ý của quận 9, Công ty Him Lam đã chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn, lập khái toán chi phí đầu tư xây dựng một trạm ép rác kín có công suất trên 700 tấn/ngày đêm tại một vị trí khác (theo quận 9 là tại Long Trường) có vốn đầu tư khoảng 50 tỉ đồng. Đề án đã được quận 9 xem xét và trình thành phố. Hiện tại Công ty Him Lam đang chờ quyết định của các cơ quan chức năng và thành phố để thực hiện.