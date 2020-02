Cua biển tại Cà Mau giảm sâu, người dân TP.HCM vẫn phải mua giá ‘chát’

Chiều 10.2, khảo sát tại nhiều vựa hải sản và chợ tại TP.HCM, giá bán các loại cua biển Cà Mau khá “loạn”. Chẳng hạn tại vựa hải sản Vũ Huệ An (Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh), người bán cho biết giá cua thịt là 270.000 đồng/kg loại nhỏ 3 con/kg và 320.000 đồng/kg đối với loại to 2 con/kg, riêng cua gạch là 360.000 đồng/kg. Ông Vũ - chủ cửa hàng cho biết giá này đã giảm so với cận tết vì nhu cầu cao nên giá tăng cao. Sau tết nhu cầu của người dùng xuống thấp nên giá về lại mức bình thường.