Cục Hàng không: Vietjet bồi thường cho khách khi chậm, huỷ chuyến chưa đầy đủ

Kết luận tình hình chậm, huỷ chuyến của Vietjet trong giai đoạn thanh tra từ 1.1.2018 đến 20.3.2019 của Cục Hàng không cho thấy, Vietjet Air khai thác hơn 148.000 chuyến bay với tỷ lệ đúng giờ là 83,56%, số chuyến bay chậm là 24.394 chuyến.

Tỷ lệ chuyến bay chậm giờ là 16,44%, trong đó số chuyến bay chậm từ 15 phút đến 2 giờ là 21.508 chuyến, chiếm tỷ lệ 14,49%, số chuyến bay chậm từ 2 giờ đến 3 giờ là 2.014, chiếm tỷ lệ 1,36%, số chuyến chậm trên 3 giờ là 872 chuyến, chiếm tỷ lệ 0,59%, số chuyến chậm trên 4 giờ là 381 chuyến, chiếm tỷ lệ 0,25%. Ngoài ra, số chuyến bay huỷ là 184 chuyến với tỷ lệ 0,124%.

Theo thanh tra Cục Hàng không, trong số các nguyên nhân chậm chuyến, chiếm tỷ lệ cao nhất là do máy bay về muộn , do hãng hàng không, ngoài ra là cá lý do như thời tiết, cảng hàng không, quản lý, điều hành bay... Nguyên nhân huỷ chuyến chủ yếu do kỹ thuật và thời tiết.

Vietjet đã có một số giải pháp giảm tình trạng chậm huỷ chuyến như nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, cải tiến điều hành bay... Song theo đánh giá, việc chậm huỷ chuyến do nguyên nhân từ hãng còn tương đối lớn.

Theo số liệu thống kê năm 2018, Vietjet có số chuyến bay chậm huỷ chiếm 15,8% (tương đương 18.892 chuyến), tăng 1,4% so với năm 2017 (14,4%), như vậy các giải pháp đưa ra triển khai năm 2018 chưa thực sự có hiệu quả.

Ảnh Đ.L Vietjet cho rằng việc thay đổi thông tư về trách nhiệm bồi thường khi chậm huỷ chuyến vì lý do bất khả kháng đang gây áp lực cho các hãng Theo Cục Hàng không, sau đợt thanh tra của Cục năm 2015, Vietjet thực hiện tăng cường nhân sự là cán bộ trưởng đại diện và đại diện giám sát mặt đất tại các sân bay, xử lý các vấn đề liên quan đến chậm, huỷ chuyến, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, các đại diện của Vietjet tại cảng hàng không, sân bay chưa thực hiện đầy đủ việc bồi thường ứng trước không hoàn lại. Một số chuyến bay chưa thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại đầy đủ cho các hành khách như chuyến VJ279 ngày 20.3, chuyến VJ693 ngày 20.3.

Theo giải trình của Vietjet, khi chuyến bay bị chậm kéo dài, đại diện hãng đã thông báo về phương án bồi thường cho hành khách trên hệ thống phát thanh nhà ga, nhưng không phải tất cả khách đều cung cấp đầy đủ thông tin để nhận bồi thường.

Hãng này cũng kiến nghị thay đổi của thông tư 27/2017 của Bộ GTVT so với trước đây (quy định phải cung cấp dịch vụ cho hành khách bao gồm ăn uống, chỗ nghỉ với các trường hợp chậm huỷ vì lý do bất khả kháng như thời tiết, nguy cơ an ninh, không phải lỗi của người vận chuyển), tạo gánh nặng với hãng hàng không.

Đặc biệt, trong mùa mưa bão, việc dồn trách nhiệm lên hãng gây áp lực lớn. Khả năng thực hiện cung cấp dịch vụ khi xảy ra tình huống bất khả kháng như thời tiết là rất khó do hạ tầng. Vì thế, Vietjet đề nghị Cục Hàng không kiến nghị Bộ ngành miễn trừ nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho hành khách trong trường hợp bất khả kháng.