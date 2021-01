Cục phó Cục Chăn nuôi nói gì về thịt lợn tăng giá dịp cận tết?

Sản lượng hành khách vé lượt xe buýt Hà Nội năm 2020 chỉ đạt khoảng 63,6% so với dự kiến và giảm 36% so với năm 2019. Sản lượng vé tháng ước đạt 98% so với dự kiến và giảm 34,3% so với năm 2019.