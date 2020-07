Cuộc gọi lừa đảo lại bùng phát

Ngày 10.7, Công an P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà N. về việc nhận cuộc gọi giả danh công an đang điều tra và kết quả nạn nhân suýt bị mất 230 triệu đồng. Theo lời kể của nạn nhân, ngày 8.7 bà N. nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bên kia đầu dây, một người đàn ông tự xưng là "cán bộ ở Bộ Công an" hỏi bà có quen biết như thế nào với một người tên Dũng ở TX.Hòa Thành, Tây Ninh. Bà N. khẳng định trong danh sách bạn hàng của bà không có ai tên này. Người đàn ông tiếp tục thông tin cho bà N. biết người tên Dũng trên đã bị bắt về tội rửa tiền và “mua bán á phiện xuyên quốc gia” có liên quan đến bà. Người này yêu cầu bà N. lấy CMND, sổ tiết kiệm, đến ngân hàng để đối chiếu. Đồng thời, bà N. phải trả lời các câu hỏi liên quan mà không được phép hỏi lại trong khi cung cấp thông tin "để điều tra" và yêu cầu tuyệt đối không được kể chuyện đang bị điều tra này cho bất kỳ ai. Nghĩ mình không làm gì có tội nên bà N. cung cấp đầy đủ thông tin cho đối tượng giả danh và đến ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên, trên đường đi, con trai bà N. điện thoại, nghe bà kể lại sự việc liền khuyên bà đến ngay Công an P.Ninh Thạnh để trình báo nên may mắn chưa chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.