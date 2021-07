Cước phí giao hàng âm thầm tăng mạnh

Nhu cầu ship hàng , gửi hàng tại TP.HCM tăng vọt kể từ khi thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch khiến giá cước cũng âm thầm tăng. Đầu tuần này từ quận 7, chị An đặt chỗ dịch vụ giao nhận hàng hóa của một hãng xe công nghệ để gửi một số thực phẩm lên cho chị gái ở quận Tân Phú thì khá bất ngờ khi giá cước nhảy vọt lên đến 77.000 đồng trong khi trước đây chị gửi cùng một hãng xe thì cước phí chưa đến 60.000 đồng. Do mức phí này quá cao nên chị An đành lùi lại để sáng hôm sau đặt chỗ dịch vụ giao hàng chậm hơn với phí 25.000 đồng. Tương tự, khi chị đặt mua bánh sinh nhật cho con gái ở chỗ cửa hàng quen thì cũng được báo phí ship là 40.000 đồng, tăng thêm 10.000 đồng so với cuối năm 2020.