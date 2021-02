Cuối quý 2, Việt Nam sẽ sản xuất thương mại vắc xin dịch tả heo châu Phi

Nghiên cứu vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được Bộ NN-PTNT chỉ đạo Cục Thú y cùng Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương (Navetco) và một số doanh nghiệp chủ động hợp tác chặt chẽ với đối tác ở Mỹ để tiếp nhận chủng giống, tổ chức nghiên cứu, đánh giá an toàn, hiệu lực của vắc xin trước đó.

Theo báo cáo của Công ty Navetco, sau 5 lần thí nghiệm, vắc xin có khả năng bảo hộ 100% số heo được tiêm vắc xin và công cường độc trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện sản xuất cho thấy, vắc xin đã bảo hộ được 80% số heo được tiêm vắc xin, công cường độc và đang tiếp tục theo dõi được 3 tháng rưỡi sau tiêm phòng.

Bộ NN-PTNT cho biết đã chỉ đạo Cục Thú y xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành vắc xin . Đồng thời tổ chức đánh giá vắc xin nhanh nhất để sớm có vắc xin phục vụ sản xuất. Tất nhiên, mọi thủ tục phải đáp ứng yêu cầu khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định. Quy trình sản xuất vắc xin và đông khô vắc xin đã được hoàn thiện, có 5 lô vắc xin đã được sản xuất với số lượng hơn 100.000 liều.

Theo Cục Chăn nuôi, tính hết tháng 12.2020, tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 27,3 triệu con, tương đương 88,7% so với tổng đàn trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi. Dự kiến đến cuối quý 1/2021, tái đàn đạt khoảng 5,5 triệu con, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 73,6% so với thời điểm chưa có bệnh tả heo xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, Cục Chăn nuôi cho biết, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát, bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ xảy ra ở phạm vi hẹp, số heo phải tiêu hủy khoảng 2.000 con. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đàn gia cầm của cả nước trong tháng đầu năm tăng khoảng 6,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong năm 2021, dự kiến tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi đạt khoảng 5-6%; sản lượng thịt các loại đạt 5,7 triệu tấn. Trong đó, thịt heo đạt 3,67 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2020; thịt gia cầm đạt 1,5 triệu tấn, tăng 5,8%; thịt bò đạt 395.000 tấn, tăng 6%.

