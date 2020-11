Đà Nẵng liên tiếp bắt các tụ điểm kinh doanh khí cười, bóng cười

Trước đó, khuya 25.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt quả tang Nguyễn Thành Trà Phúc (28 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đang thuê người vận chuyển các bình kim loại chứa khí cười N20 (nguyên liệu để bơm vào bóng cười) tại một ngôi nhà đường An Thượng 17 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Kiểm tra cơ sở, lực lượng tạm giữ 134 bình khí cười , hơn 3.000 quả bóng cười.