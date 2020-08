“Chợ” hàng cấm nhức nhối từ nhiều năm, sao vẫn tồn tại ?

Trên trang “Shop đồ lưu niệm công an” quảng cáo đầy đủ các loại cảnh phục liên quan đến ngành công an. Ngoài quần áo, giày, áo mưa, dây nịt, cầu vai của ngành công an… còn có cả gậy cao su, còng số 8.

“Những ai yêu thích đồ công an ? Những anh, chị, em bị mất, bị hư chưa đến ngày cấp lại, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn mọi lúc mọi nơi. Anh chị em mua gì thì bình luận, hoặc nhắn tin cho shop. Bên mình chuyên cung cấp đồ ngành, hàng được sản xuất tại Công ty 19-5 Bộ Công an, đảm bảo chất lượng phục vụ niềm đam mê, đẳng cấp cho anh em!”, fanpage “Đồ công an chính hãng” quảng cáo.