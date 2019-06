Bát nháo mua bán cảnh phục giả

“Thượng úy hình sự” đi bẻ khóa xe máy

Ngày 5.6, trong lúc làm việc tại siêu thị BigC (Q.10, TP.HCM), một nhân viên bảo vệ phát hiện hai người đi xe máy có dấu hiệu khả nghi, nên theo dõi và gọi điện báo tổ trinh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM và Công an Q.10. Khi hai người này lân la tiến lại gần xe máy hiệu Exciter dùng đoản bẻ khóa chiếc xe, các trinh sát mật phục gần đó nhanh chóng tiến tới bắt quả tang, khống chế. Mặc dù bị bắt quả tang nhưng gã trộm cố cởi chiếc áo khoác để lộ bộ trang phục công an với cấp hàm thượng úy và xưng là… trinh sát Phòng CSHS. Bị đưa về trụ sở công an, gã trinh sát dỏm mới thừa nhận tên Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi, ngụ Q.11). Bộ cảnh phục giả để “hành nghề”, Bảo khai mua trên mạng.

Ảnh: Bắc Bình Trần Thanh Long (ngồi trên xe máy) mặc đồ công an rồi cùng Trần Văn Đức ra đường kiểm tra giấy tờ của người dân và bị công an bắt sau đó

Trước đó, tối 13.2, Trần Thanh Long (24 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Bến Tre) dùng xe máy chở Trần Văn Đức (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) đi mua mồi nhậu, hướng từ H.Châu Thành đi TP.Bến Tre. Lúc này, Đức mặc đồ dân sự, còn Long mặc trang phục của… công an. Khi đến đoạn QL60 thuộc xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, Long chặn xe nhiều người đi đường để kiểm tra giấy tờ. Bị một người dân phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên quay phim, Long và Đức lập tức lên xe bỏ chạy. Nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đã truy bắt được Trần Văn Đức ngay trong đêm. Đến sáng 14.2, Trần Thanh Long đến trình diện tại Công an xã An Khánh (H.Châu Thành, Bến Tre), mang theo một bộ CC với quân hàm thiếu úy. Long khai bộ đồ công an trên được bạn cho, còn quân hàm đặt mua trên mạng.

Từ lời khai của Trương Nguyễn Gia Bảo và Trần Thanh Long về việc mua cảnh phục trên mạng, PV Thanh Niên thâm nhập thị trường này để tìm hiểu.

Hàng giả bán công khai

Cụ thể, lên mạng tìm kiếm, chỉ cần gõ từ khóa “mua đồ công an” thì hàng loạt cửa hàng online trên Facebook hiện ra với các quân trang, quân dụng ngành công an như giày, quần áo, quân hàm..., thậm chí có cả còng số 8 và gậy cao su chuyên dụng. PV chọn vào fanpage có tên “Đồ công an chính hãng” thấy rao bán hàng loạt quân trang, quân dụng, từ trang phục CSGT, cảnh sát cơ động… đến cầu vai cấp úy, cấp tá, kèm lời chào mời “giá hợp lý, uy tín, an toàn”.

Bưu kiện chứa cảnh phục cấp úy được chuyển đến cho anh T. sau khi đặt mua

Trong vai một người mua, PV liên hệ qua tin nhắn Facebook của fanpage này và được hồi âm ngay lập tức. PV đặt vấn đề muốn mua trọn bộ trang phục công an, liền nhận câu trả lời: “Ở đây mặt hàng công an lúc nào cũng có, trọn bộ gồm: giày, mũ, thắt lưng, quần áo có giá 2,2 triệu đồng”. Thấy khách chê đắt, người này khẳng định: “Giày 390.000 đồng, quần áo giá 800.000 đồng; thắt lưng 250.000 đồng, mũ 400.000 đồng; cầu vai cấp úy giá 350.000 đồng, còn hàm cấp tá thêm 50.000 đồng. Giá này không có chỗ nào rẻ hơn đâu!”.

Chúng tôi hỏi phương thức thanh toán, kiểm tra sản phẩm, chủ trang này cho biết chỉ cần đặt cọc 100.000 đồng, sau đó bộ phận giao hàng đưa đến tận nơi; số tiền còn lại sẽ thanh toán khi hoàn thành giao dịch; thêm 40.000 đồng tiền phí. “Anh cứ xem lượng tương tác. Bên em lừa đảo thì sao dám bán hàng cho ai nữa. Giao hàng anh kiểm tra thấy vừa ý thì đưa tiền, không thì em đổi cho anh cái khác”, chủ trang quảng bá.

ẢnH: A.T Bộ trang phục và hàm thiếu úy giả được nhân viên bưu điện giao cho anh T.

Trong khi đó, một bạn đọc tên T. cho biết từng thử đặt mua bộ cảnh phục trên mạng và sau 6 ngày đặt mua đã nhận được hàng. Anh T. cho biết đặt mua bộ cảnh phục kèm cầu vai hàm thiếu úy, hàng được nhân viên bưu điện chuyển đến. Trên bưu kiện có ghi tên người gửi, số điện thoại nhưng địa chỉ lại ghi chung chung “Tây Hồ Hà Nội”… Nội dung bưu kiện ghi rõ: Bộ CS số 04, ve hàm thiếu úy; số tiền phải trả là 1,1 triệu đồng… “Tôi tỏ ra băn khoăn vì không kiểm tra được hàng, sau một lúc trao đổi qua điện thoại thì chủ đơn hàng đồng ý cho chúng tôi tháo ra kiểm tra. Kết quả, trong bưu kiện đúng như yêu cầu trước đó đã đặt mua, gồm: một bộ trang phục công an màu xanh kèm cầu vai hàm thiếu úy. Tuy nhiên, lấy cớ hàng không đảm bảo chất lượng nên tôi trả hàng lại nhân viên bưu điện”, anh T. kể.