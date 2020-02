Đà Nẵng trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua máy tự động

* Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho doanh nghiệp

Chiều 11.2, Sở TT-TT TP.Đà Nẵng cho biết từ tháng 2 đến hết tháng 4.2020, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, Sở triển khai thí điểm sử dụng máy cấp phát giấy tờ tự động (gọi tắt máy KIOSK) để trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở.

Máy KIOSK được đặt tại tầng 1, Trung tâm Hành chính TP, có nhân viên tổ tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ công dân sử dụng máy khi có nhu cầu. Máy KIOSK dùng để trả kết quả giải quyết đối với 5 thủ tục, bao gồm: giấy phép hoạt động in; giấy chấp thuận họp báo; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ; giấy xác nhận thỏa thuận vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông thân thiện môi trường; giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh.

Khi người dân mất giấy phép, giấy bị rách, muốn in thêm và không cần công chứng hoặc không muốn đến nhận trực tiếp... thì đến máy này nhập mã số và in ra. Bản in là bản chính thức có con dấu đỏ.