'Đại gia' vàng trang sức PNJ lỗ nặng

Trong tháng 4, doanh thu thuần của PNJ đạt 501 tỉ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái và tính ra sau thuế lỗ 89 tỉ đồng. Trước đó từ đầu tháng 4, PNJ đã phải tạm đóng phần lớn các cửa hàng vàng bạc đá quý trong toàn hệ thống theo chỉ thị của cơ quan chức năng để chống dịch Covid-19 và chỉ dần mở cửa lại hoạt động trong nửa cuối tháng 4. Tình hình kinh doanh cuối tháng 4 và đầu tháng 5 cho thấy dấu hiệu phục hồi doanh số của PNJ khá tích cực và PNJ đang mở rộng thị phần khi nhiều công ty trong ngành vẫn đang co hẹp và “ngủ đông”.

Doanh thu kênh lẻ giảm 62% so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu vàng miếng tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với kênh bán sỉ, khách hàng doanh nghiệp và xuất khẩu tiếp tục chịu tác động của dịch Covid -19 trong nước và quốc tế.

Biên lợi nhuận gộp của PNJ trong tháng 4 giảm mạnh từ mức 24,6% của cùng kỳ xuống còn 8,4%. Lũy kế, biên lợi nhuận gộp của PNJ đạt 19,8%, giảm so với mức 22,4% của cùng kỳ 2019. Nguyên nhân của việc suy giảm này đến từ sự tăng tỷ trọng đóng góp của kinh doanh vàng miếng (38% so với 14% của tháng 4.2019), tỷ trọng trang sức vàng cũng dịch chuyển về nhóm sản phẩm có giá trị tài sản cao hơn nhóm trang sức thời trang và cuối cùng là chi phí xử lý, làm mới sản phẩm mua lại cao khiến giá vốn tăng. Tổng chi phí hoạt động của công ty giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4, PNJ đã thực hiện mở mới 2 cửa hàng vàng và đóng 3 cửa hàng trang sức (bao gồm 1 cửa hàng bạc và 2 cửa hàng vàng); mở mới 6 cửa hàng đồng hồ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, PNJ đã mở mới 8 và đóng 5 cửa hàng trang sức; mở mới 8 cửa hàng đồng hồ.