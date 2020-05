Sản xuất kinh doanh vàng hết thời ?

Công ty đào vàng duy nhất niêm yết báo lỗ Dù chỉ vừa mới lên sàn, nhưng quý 1/2019, Công ty cổ phần vàng Lào Cai đã báo lỗ. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt 11,2 tỉ đồng, giảm đến 90% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, Vàng Lào Cai lỗ đến hơn 2 tỉ đồng, trong khi quý 1/2018 lợi nhuận của công ty đạt hơn 17 tỉ. Thời điểm ngày 31.3.2019, tổng tài sản của công ty đạt 72,8 tỉ đồng, giảm 25% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 2%, chủ yếu là hàng tồn kho 1 tỉ đồng. Tài sản dài hạn đạt 71,3 tỉ đồng, bao gồm: tài sản cố định 65,8 tỉ đồng; các khoản phải thu dài hạn 5,1 tỉ đồng. Công ty hiện có 7,7 tỉ đồng nợ phải trả, chiếm đến 10,4% tổng nguồn vốn. Công ty CP vàng Lào Cai được thành lập vào cuối năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 45 tỉ đồng do 5 cổ đông sáng lập. Hiện tại, vốn điều lệ của DN đào vàng này đã tăng lên thành 105 tỉ đồng. Công ty cổ phần vàng Lào Cai (GLC) hiện là công ty khai thác vàng duy nhất trên sàn chứng khoán VN.