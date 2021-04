Đại hội đồng Cổ đông Techcombank năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn bộ nghị quyết bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 trong chiến lược 2021-25 với trọng tâm Dữ liệu - Số hóa - Nhân tài, nối tiếp thành công vượt trội mà Ngân hàng đã đạt được trong 5 năm qua.

Đại dịch và hệ quả của nó lên hệ thống y tế công cộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, cán bộ nhân viên (CBNV), khách hàng, các cá nhân và cuộc sống của rất nhiều gia đình trong năm 2020. Gần như không có một quốc gia nào nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên một số quốc gia đã kiểm soát tốt hơn và nhờ đó tạo được đà phục hồi nền kinh tế tốt hơn. Trong bối cảnh đó, nhờ sự can thiệp sớm và quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng kinh tế dương (2,9%) năm 2020, dù đây vẫn là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Techcombank cũng đã đồng hành, hỗ trợ CBNV và hơn 3.200 khách hàng bị ảnh hưởng với gói hỗ trợ giá trị 41 nghìn tỉ đồng bao gồm tái cấu trúc nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất,…

Năm 2020, Techcombank vẫn đạt những kết quả ấn tượng dù nền kinh tế đang có nhiều bất ổn khó lường trước do đại dịch Covid-19. Ngân hàng đã đạt 15,8 nghìn tỉ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT) và 27 nghìn tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 28,4% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đứng đầu ngành ngân hàng, đạt mức 3,1% và 46,1%. Techcombank vẫnduy trì được vị thế vốn hàng đầu với tỷ lệ an toàn vốn đạt16,1%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,5% (thấp nhất trong hệ thống) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên tới 171,0% vào thời điểm cuối năm 2020, khẳng định chất lượng tài sản lành mạnh và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ngân hàng.