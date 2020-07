Daikin Việt Nam nhận giải thưởng ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020’

Minh chứng bằng sự ghi nhận bởi tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia và vinh danh trở thành một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020”.

Công ty duy nhất thuộc lĩnh vực kinh doanh và sản xuất sản phẩm điện lạnh nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020”

Tạp chí HR Asia vừa thực hiện chiến dịch thông qua khảo sát nội bộ các nhân viên toàn thời gian tại công ty, phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo nhân sự,… để lựa chọn ra những công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại châu Á năm 2020. Với 308 công ty tham gia HR Asia Award năm 2020, ban tổ chức đã chọn được 66 công ty thỏa các điều kiện đạt giải “Best Companies to Work for in Asia 2020” - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020” thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các ngành bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, đến ngành bán lẻ - tiêu dùng nhanh... Trong danh sách đó, Daikin Việt Nam tự hào là công ty duy nhất thuộc lĩnh vực kinh doanh và sản xuất sản phẩm điện lạnh vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

Thông qua khảo sát từ những tiêu chí do HR Asia đưa ra, Daikin Việt Nam được các nhân viên đánh giá cao về sự gắn bó tập thể như một khối thống nhất và có tác động tích cực đến đồng nghiệp của mình. Các chỉ số thuộc nhóm SELF (cá nhân) cho thấy nhân viên tại Daikin đều cảm thấy được ghi nhận những đóng góp và khẳng định được vai trò của mình tại công ty, từ đó tạo động lực tích cực để phấn đấu đạt được mục tiêu của tổ chức… Ở khảo sát yếu tố CORE (cấu trúc nhân sự), hơn 70% nhân sự tại Daikin Việt Nam đồng tình rằng các đổi mới của công ty có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên tại môi trường làm việc khi coi trọng việc giao tiếp rõ ràng và cởi mở với nhân viên bất kể thâm niên/vai trò, có những chính sách khuyến khích nhân viên đạt được các kỹ năng mới…

Chia sẻ tại lễ trao giải HR Asia Award 2020, bà Lý Thị Phương Trang - Tổng giám đốc Daikin Việt Nam cho biết: “Daikin Việt Nam lấy làm vinh dự khi trở thành công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Đây là kết quả tuyệt vời cho lòng nhiệt huyết và niềm tự hào của mỗi nhân viên và cũng là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của tập đoàn. Daikin Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, mang đến một môi trường lý tưởng nhất để mỗi người lao động đều cảm thấy hạnh phúc khi làm việc tại đây".

Khẳng định triết lý lấy con người làm trọng tâm

Sau hơn 95 năm phát triển với triết lý lấy con người làm trọng tâm, Daikin luôn tin rằng sự phát triển của cá nhân chính là nền tảng thành công của doanh nghiệp. Từ tinh thần luôn nhiệt tình và nỗ lực của người Nhật Bản, sự thành công của Daikin Việt Nam hôm nay là kết quả của việc tận dụng sự đa dạng trong tính cách và khả năng của mỗi thành viên, để tạo nên cơ cấu quản lý đa dạng linh hoạt, phát huy năng lực của mỗi cá nhân và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tính đến tháng 5.2020, với gần 2.000 nhân viên thuộc khối kinh doanh và khối nhà máy, Daikin Việt Nam không chỉ xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn đặc biệt quan tâm đến phát triển cá nhân trong việc áp dụng nhiều chính sách đào tạo trong và ngoài nước. Không những thế, đội ngũ kỹ sư của Daikin Việt Nam còn được tạo điều kiện để thể hiện bản thân khi tham gia các cuộc thi lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, thông qua đó học hỏi thêm những kiến thức mới, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, để mỗi nhân viên luôn yên tâm và thoải mái trong công tác, Daikin Việt Nam luôn có những chính sách đãi ngộ trọn vẹn như: các gói bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ khi nhân viên thuyên chuyển công tác, hay quà tặng cho nhân viên vào những dịp đặc biệt của mỗi cá nhân, gắn kết tinh thần đoàn kết của tất cả nhân viên với những chuyến nghỉ dưỡng và team building hằng năm.

Những hoạt động nội bộ sôi nổi tại Daikin Việt Nam góp phần gắn kết tập thể và nâng cao lòng tự hào của mỗi nhân viên

Anh Trần Quốc Việt, nhân viên tại nhà máy Daikin Việt Nam chia sẻ: “Qua quá trình gắn bó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo dành cho anh em công nhân và thấy bản thân được trân trọng khi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu... Cá nhân tôi thật sự muốn được gắn bó lâu dài với nhà máy, không chỉ vì những đãi ngộ mình nhận được, mà còn là vì sự trân trọng, niềm tự hào khi được là nhân viên của Daikin Việt Nam”.

Giải thưởng danh giá này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ quản lý, mà còn thể hiện sự gắn kết và đóng góp của mỗi nhân viên, là niềm tự hào và động lực để mỗi cá nhân tiếp tục cống hiến, cùng xây dựng nên một môi trường làm việc hiệu quả và đáng tự hào tại Daikin Việt Nam.