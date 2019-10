Đạm Hà Bắc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới sau khi lỗ âm vốn

Theo Nghị quyết được công bố, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc công ty trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 5.10. Quyết định cũng nêu rõ ông Nguyễn Đức Ninh sẽ được hưởng mức lương 17,55 triệu đồng/tháng.

Việc thay thế Tổng giám đốc trong bối cảnh Đạm Hà Bắc liên tục thua lỗ và đã âm vốn chủ sở hữu. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019, tính chung 6 tháng đầu năm 2019, Đạm Hà Bắc đạt doanh thu 1.594 tỉ đồng, tăng 35 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại bị lỗ lên đến 220,4 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với mức lỗ của cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tổng lỗ lũy kế của công ty đến hết ngày 30.6.2019 là 2.876 tỉ đồng, cao hơn 108,6 tỉ đồng so với vốn góp chủ sở hữu là 2.722 tỉ đồng.

Công ty Đạm Hà Bắc đã lỗ 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018, và thêm cả 2 quý đầu năm 2019.

Theo giải trình từ công ty, giá bán các sản phẩm nửa đầu năm 2019 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng do giá than cám, giá điện đều tăng. Ngoài ra, công ty đang gặp khó khăn do chi phí tài chính lớn, đặc biệt từ tháng 1.2019, công ty không được kéo dài thời gian trả nợ, không thể cân đối được tài chính để trả đủ nợ gốc cho ngân hàng nên đang phải chịu lãi phạt quá hạn với lãi suất 18% trên nợ gốc quá hạn.