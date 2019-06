Dán số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát hình sự trên xe buýt

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và an ninh trật tự cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp vận tải nhanh chóng triển khai thực hiện in ấn, dán decal thông tin số điện thoại đường dây nóng (Hotline) của Cảnh sát Hình sự TP.HCM trên tất cả các tuyến xe buýt do mình đảm nhận theo mẫu đính kèm của Trung tâm.