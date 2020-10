Đảo điên giá vàng mùa Covid

Những điểm lạ trên thị trường vàng Việt Nam:



- Vàng tài khoản bị biến tướng theo mô hình đa cấp để kêu gọi đầu tư. - Người dân đổ xô mua vàng khi giá lên 60 - 62,45 triệu đồng/lượng, nhưng khi giá giảm về dưới 60 triệu đồng/lượng thì không ai mua.- Giá vàng miếng SJC cửa hàng bán cao hơn giá mua gần 2 triệu đồng/lượng nhưng người dân vẫn xếp hàng đi mua.- Giá vàng miếng SJC “đắt” hơn giá thế giới 5 triệu đồng/lượng, tương đương 180 USD/ounce nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua.- Vàng miếng SJC và vàng nữ trang cùng chất lượng 4 số 9 nhưng giá SJC cao hơn 2 triệu đồng/lượng.- Giữa tháng 4, hiện tượng hiếm hoi khi vàng trong nước thấp hơn thế giới từ 300.000 đến 3 triệu đồng/lượng.- Vàng tài khoản bị biến tướng theo mô hình đa cấp để kêu gọi đầu tư.

Trước đó, sóng vàng được "nhồi" thêm từ các dự báo sốc của hàng loạt tổ chức, cá nhân uy tín trên thế giới. Vào tháng 4, khi vàng đang ở mức 1.650 USD/ounce, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) thay đổi dự báo kim loại quý sẽ tăng thêm 100 USD/ounce so với mức trước đó, lên 1.800 USD/ounce trong quý 2. Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng có thể chạm mức 2.000 USD/ounce trong quý 2 năm nay. Ngân hàng đầu tư TD Securities cũng dự báo giá vàng sẽ tăng lên 1.800 USD/ounce vào thời gian không xa và đạt 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay… Nhưng đó vẫn chỉ là những mức dự báo khiêm tốn. Tỷ lệ thuận với các diễn tiến của dịch bệnh, các dự báo ngày càng gây sốc. Ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets (Canada) đưa ra dự báo giá vàng với 3 kịch bản, trong đó kịch bản cao nhất là giá vàng thế giới sẽ vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce (tương đương khoảng 84 triệu đồng/lượng - PV) vào quý 1/2021. Thời điểm tháng 4, Ngân hàng Bank of America đã nâng mục tiêu giá vàng trong vòng 18 tháng tới có thể tăng lên tới 3.000 USD/ounce. Công ty US Global Investors đưa ra dự báo vài năm tới giá vàng sẽ lên 4.000 USD/ounce (tương đương 112 triệu đồng/lượng - PV)...