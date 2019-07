Đất Xanh bị phạt thuế 3 tỉ, cổ phiếu vẫn đang đà lao dốc

Cụ thể, theo Quyết định số 753/QĐ-TCT (về việc xử lý vi phạm thuế qua thanh tra chấp hành pháp luật thuế), số tiền mà đại gia địa ốc này bị phạt và truy thu là hơn 3 tỉ đồng.

Trong đó, tổng số tiền truy thu thuế hơn 670 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỉ đồng, số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thuế hơn 684 triệu đồng. Bên cạnh đó, số tiền phạt vi phạm hành chính thuế gần 465 triệu đồng,...

Người công bố thông tin của tập đoàn này là ông Huỳnh Phước Nguyên cho biết, Đất Xanh đã nộp vào ngân sách trước thời điểm kết luận thanh tra số tiền hơn 2,2 tỉ đồng trong tổng số thuế nêu trên. Do đó, DXG có trách nhiệm làm việc với Chi cục thuế quận Bình Thạnh (TP.HCM) để đối chiếu số thuế đã nộp và số thuế còn thiếu (sau khi bù trừ), tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp.

Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, vừa lọt tốp 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Quyết định xử phạt của Tổng cục thuế Ảnh: Anh Vũ

Năm 2018, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.645 tỉ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 1.722 tỉ đồng, tăng 59% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.178 tỉ đồng, tăng 57% so với năm 2017. Tổng tài sản cuối 2018 đạt 13.729 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu 6.199 tỉ đồng, cùng tăng hơn 33% so với cuối 2017.

Công ty này đặt mục tiêu năm 2019 với doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỉ đồng. Trong quý 1, doanh thu của Tập đoàn Đất Xanh đạt 1.498 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 473 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 429 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 307 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.