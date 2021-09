Đấu giá nhiều lần vẫn ế, ngân hàng mạnh tay giảm giá tài sản nợ

Hàng loạt ngân hàng công bố các khoản nợ xấu cần xử lý với giá khởi điểm giảm so với trước đó. Ví dụ, Sacombank công bố bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Ngọc Sương với tổng nghĩa vụ trả nợ tính đến ngày 30.6.2019 hơn 121,1 tỉ đồng (trong đó vốn 48,7 tỉ đồng) với giá khởi điểm cho khoản nợ này là hơn 52,68 tỉ đồng, thấp hơn chưa đến một nửa so với gốc và lãi phải trả. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 4 quyền sử dụng đất tại khu Bãi Lao, thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tương tự, sau 1 năm rao bán 19 căn hộ thuộc dự án Xi Grand Court địa chỉ 256 - 258 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM không thành công, Sacombank đã giảm giá khởi điểm của các căn hộ này xuống còn 94 tỉ đồng. Tính trung bình, mỗi căn giảm từ 150 - 670 triệu đồng so với giá cách nay 1 năm. Cụ thể, căn có diện tích 47,9 m2 có giá còn 3,052 tỉ đồng, thay vì 3,2 tỉ đồng trước đó; căn penthouse có diện tích 166 m2 bàn giao thô được rao bán với giá 9,12 tỉ đồng, giảm 670 triệu đồng so với trước; căn 109 m2, 3 phòng ngủ tại tòa A1 của dự án, đã hoàn thiện cơ bản được rao với giá 6 tỉ đồng, giảm 472 triệu đồng so với trước.

Cũng trong tình trạng rao nhiều lần bán không được, BIDV chi nhánh Phú Tài mới đây thông báo lần thứ 9 đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thành Vinh với mức giá khởi điểm giảm 2 tỉ đồng so với cách nay 4 tháng, xuống còn 14,5 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ này gồm 234,3 m2 đất tại số 35 đường Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn 417,04 m2… BIDV chi nhánh Hà Nội thì đấu giá khoản nợ của Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Giao thông vận tải lần 3 với giá còn 13,952 tỉ đồng, giảm hơn 3,2 tỉ đồng so với giá cách nay 1 tháng. Khoản nợ này tính đến ngày 14.7.2021 có giá trị gần 30 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc là 17,2 tỉ đồng và lãi là 12,6 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm 3 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

Hay Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội giảm giá 2 tỉ đồng sau khi thực hiện đấu giá lần 1 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của khách hàng tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai không thành. Diện tích đất gần 297 m2, là đất ở đô thị có giá khởi điểm còn 34,62 tỉ đồng. Ngoài ra, nhà băng này còn đấu giá lần 3 khoản nợ của Công ty TNHH thương mại Nguyễn Cao với mức giá giảm 2,2 tỉ đồng, xuống còn 9,1 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại tỉnh Hưng Yên với diện tích 360 m2, nhà 5 tầng xây dựng trên đất.