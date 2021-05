Đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia

Về kết nối kỹ thuật, Bộ TT-TT yêu cầu rà soát kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với các ứng dụng trong nội bộ thông qua mạng WAN hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh và với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đồng thời hoàn thành thử nghiệm kết nối LGSP của tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác CSDL quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ TT-TT. Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Bộ TT-TT đề nghị các tỉnh, thành rà soát, triển khai hoạt động giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư…