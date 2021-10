Theo đó, Bộ NN-PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp duy trì tổ chức sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo phòng chống Covid-19, an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp, vận động sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, trọng điểm là các hộ sản xuất nhỏ lẻ, mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”. Xử lý rào cản kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm duy trì và mở rộng xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản sang các nước.

Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nhất là cho các đô thị lớn. Tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Theo Bộ NN-PTNT, cả nước có 113 phòng thử nghiệm, 33 tổ chức chứng nhận hợp quy còn hiệu lực chỉ định để phục vụ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. Đến nay có 1.644 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.