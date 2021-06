Đề nghị giảm thuế, phí cho xe chở nông sản

Ngày 9.6, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi các bộ: Công an, GTVT, Tài chính, Công thương, Ngoại giao, Y tế đề nghị nghiên cứu, xem xét áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19 , thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng triển khai mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển sản xuất, kinh tế.

Cụ thể, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với các sản phẩm nông sản địa phương đã thực hiện đúng quy trình kiểm soát an toàn dịch Covid-19. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công thương rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh