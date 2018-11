Đề xuất cấm bán rượu, bia qua mạng internet là không hợp lý

Đó là đề nghị của các chuyên gia tại hội thảo “Dự án luật Phòng, chống tác hại rượu bia dưới các góc nhìn khác nhau” do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức sáng nay, 3.11.



Mua bia, rượu ở Việt Nam dễ nhất thế giới

Thay mặt cơ quan soạn thảo dự án luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, bà Trần Thị Trang, Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết trong 3 - 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã xếp thứ 64 thế giới về mức độ tiêu thụ rượu, bia. Tại Việt Nam, có tới 77% nam giới sử dụng rượu, bia. Tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở nam giới của Việt Nam đứng thứ 10 châu Á và thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Dẫn lại các số liệu trên của Tổ chức Y tế thế giới, bà Trang cho hay, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra 30 bệnh tật và là nguyên nhân gián tiếp của 200 bệnh. Nếu so với hút thuốc lá, các hệ lụy về mặt xã hội do sử dụng rượu, bia gây ra nghiêm trọng hơn rất nhiều, bao gồm: tai nạn giao thông , chấn thương, bạo lực gia đình, tội phạm, an ninh trật tự, bất bình đẳng giới.