Đề xuất giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay

Theo đó, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, từ 3.000 đồng/lít giảm còn 2.100 đồng/lít. Thời điểm áp dụng là từ khi nghị quyết được ban hành cho đến hết ngày 31.12.2020.

Theo Bộ Tài chính, thiệt hại của ngành hàng không do Covid-19 rất nghiêm trọng. Vietnam Airlines báo cáo tính đến hết quý 2/2020 đã giảm tổng 32.700 chuyến bay (giảm 88,2% so với kế hoạch), giảm khoảng 5,67 triệu khách, giảm 89,3% so với kế hoạch. Vietnam Airlines phải thực hiện ngừng việc với hơn 6.000 lao động. Dự kiến trong năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm 49.300 tỉ đồng, và mức lỗ lên gần 16.000 tỉ đồng.