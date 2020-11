Đề xuất làm cầu vượt, hầm chui trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Từ ngày 14.11, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng quy định mới về phân làn ô tô. Theo đó, làn A (khu vực sát nhà ga quốc nội) chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay. Ô tô không được đón khách tại làn A.

Hai làn tiếp theo B và C dành cho các phương tiện đón khách ngoại trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải. Làn D nằm trong nhà xe TCP chỉ dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách. Riêng các loại xe công nghệ di chuyển lên tầng 3 - 5 của nhà xe để đón khách.

Tất cả phương tiện đón, trả khách không được quá 3 phút. Các làn đường tại sân bay Tân Sơn Nhất đều có gắn hệ thống camera giám sát cố định để ghi hình các phương tiện dừng đỗ xe sai quy định để cơ quan chức năng xử phạt "nguội".

Trong công văn mới nhất vừa gửi Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan, Sở GTVT TP.HCM đánh giá tình hình giao thông khu vực có cải thiện. Nhằm tạo thuận lợi hơn cho người tham gia giao thông, Sở đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan (trong đó có đơn vị quản lý nhà giữ xe TCP) có hình thức hướng dẫn, tuyên truyền việc bố trí, sắp xếp vị trí đón khách để người dân biết và phối hợp thực hiện.

Trong đó, lưu ý bố trí tăng cường gờ giảm tốc đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực người đi bộ băng ngang các làn A, B, C, D trước ga quốc nội; bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn người dân, hành khách có nhu cầu sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải tại làn D; tăng cường lực lượng bảo vệ hướng dẫn chỉ hướng và báo hiệu an toàn các chướng ngại vật để đảm bảo an toàn cho phương tiện Iưu thông trong tòa nhà TCP. Đồng thời, bổ sung thêm thang máy (hiện nay chỉ có 2 thang máy) phục vụ hành khách di chuyển lên các khu vực đón xe (các tầng 1, 2, 3) trong tòa nhà.