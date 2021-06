Đề xuất lùi thời gian phạt xe khách chưa lắp camera giám sát

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này đã có nhiều văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo đúng lộ trình quy định.

Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị này cũng nhận được kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và hiệp hội vận tải ô tô tại một số địa phương, đề nghị giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch Covid-19

"Ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ 4, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại một số địa phương phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sản lượng vận chuyển giảm so với tháng 4.2021", Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Các địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM và một số tỉnh, thành có các tuyến vận tải khách cố định đi, đến các địa phương này. Các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hoá ít bị ảnh hưởng hơn và vẫn duy trì được mức tăng trưởng trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 5.2021, khối lượng vận tải khách đường bộ đạt trên 265.000 người, giảm 15% so với tháng 4 nhưng lại tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt hơn 100.000 tấn, tăng 2,9% so với tháng 4.2021 và tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên chưa thực hiện xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1.7 đến hết ngày 30.6.2022. Với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo, chưa thực hiện xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2021.

Theo Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải quy định, từ 1.7 tới, các xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, đầu kéo đều phải lắp camera theo quy định tại Nghị định 100/2019.