Dettol chung sức cùng 22 bệnh viện đẩy lùi dịch Covid-19

Theo the Guardian, một nghiên cứu được công bố trên New England Media Journal do các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ thực hiện đã cảnh báo nguy cơ con người có thể bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra khi chạm vào những bề mặt vật liệu. Virus này sống lâu nhất trên chất liệu nhựa và thép khi tồn tại đến 72 tiếng, trên carton trong 24 tiếng và chất liệu đồng trong 4 tiếng. Đó là lý do các bệnh viện, cơ sở y tế thường xuyên lau các bề mặt bằng các dung dịch diệt khuẩn, còn các gia đình được khuyến cáo sử dụng dung dịch diệt khuẩn để lau chùi vật dụng trong nhà, sàn nhà… nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19.