ĐHĐCĐ MB: Thách thức là cơ hội bứt phá mạnh mẽ

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, MB đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt, vừa thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng khó khăn do Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển tín dụng vào các ngành, lĩnh vực ổn định, trong đó tín dụng MB năm 2020 tăng trưởng 23% so với 2019, tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ~ 11% so với 2019. MB đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong đó, Lợi nhuận trước thuế đạt 10.688 tỉ đồng, tăng 6,5% so với 2019 và đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại. Đây cũng là năm thứ hai MB thuộc nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10 nghìn tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của MB ở mức 0,92%, tỷ lệ dự phòng/nợ xấu ở mức an toàn là 159%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, danh mục, lợi nhuận của MB không bị tác động lớn khi Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu nợ.