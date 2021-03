Bình Dương: nhà đầu tư chuyển hướng săn đất ở Bàu Bàng

Khan hiếm đất nền dưới 1 tỉ đồng/sản phẩm

Ở khu vực phía Nam, Bình Dương cùng với TP.HCM, Đồng Nai đang dẫn dắt thị trường bất động sản. Vài năm gần đây, thị trường Bình Dương tăng trưởng mạnh, nguồn cung ào ạt nhưng giao dịch vẫn rất tốt, giá tăng đều đặn, nhất là các dự án ở gần khu công nghiệp.

Hiện nay thị trường Bình Dương không còn dự án đất nền với hạ tầng bài bản, pháp lý hoàn thiện, mức giá tại các TP.Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An cũng tiệm cận TP.HCM. Tuy vậy, giao dịch trên thị trường thứ cấp vẫn rất tốt, bình quân các dự án này tăng khoảng 30% so với thời điểm mở bán cách đây 6 - 9 tháng. Mức giá giao dịch hiện tại từ 1,5 - 2 tỉ đồng/nền.

Ngay cả những khu vực đi sau như Bàu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên, giá đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Nguyên nhân tăng giá bên cạnh tình hình chung của toàn thị trường còn do các khu vực có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, dân cư đến sống, làm việc ngày càng đông và hàng loạt dự án hạ tầng đang đồng loạt triển khai.

Bàu Bàng đang phát triển đô thị sầm uất không thua kém Thuận An, Dĩ An nhưng giá đất vẫn còn mềm

Chẳng hạn tại Bàu Bàng, nơi được xem là trung tâm công nghiệp, khoa học công nghệ mới của Bình Dương, sự ra đời của khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng quy mô lên đến 3.200ha, khu công nghệ cao 900ha, cảng cạn ICD, các KCN Cây Trường, Lai Hưng… đang kích hoạt làn sóng chuyển dịch cư dân đến sinh sống, giúp thị trường bất động sản tăng nhanh. Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị đưa đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng vào khai thác toàn tuyến và chuẩn bị đầu tư thêm cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Bàu Bàng - Chơn Thành, đường Vành đai 4, Vành đai 5… nên càng khiến Bàu Bàng thu hút sự chú ý. Giới kinh doanh dự báo với tốc độ phát triển hiện nay, không lâu nữa giá đất Bàu Bàng sẽ bắt kịp Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An.

Làn sóng đầu tư mới

Bình Dương là “thủ phủ” thu hút đầu tư bất động sản công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động cùng với nhu cầu về nhà ở tăng lên. Tỉnh cũng đã gia nhập các tổ chức uy tín thế giới như Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA), Hiệp hội các Trung tâm Thương mại thế giới (WTCA)... và hình thành Vùng thông minh được ICF vinh danh là một trong 21 khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Theo chuyên gia bất động sản, thị trường Bình Dương đã phát triển rất mạnh trong nhiều năm qua nhờ tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong quy hoạch, phát triển đô thị. Chính điều này đã làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến đầu tư ngày một nhiều hơn, đưa tốc độ đô thị hóa của Bình Dương thuộc vào hàng cao nhất cả nước. Nhờ đó, Bình Dương trở thành một thị trường bất động sản thực sự đầy tiềm năng.

Phối cảnh chợ đêm của một dự án phát triển khu đô thị được nhiều nhà đầu tư quan tâm tại Bàu Bàng

Nếu như thời gian trước các dự án bất động sản tập trung phần lớn ở thành phố mới Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một thì hiện sự sôi động lại diễn ra tại Bàu Bàng, Bến Cát. Nguyên nhân chủ yếu là do hạ tầng giao thông khu vực này phát triển rất nhanh. Bên cạnh quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng, Bình Dương cũng đã tiến hành các dự án kết nối các KCN để nhanh chóng hình thành vùng công nghiệp lớn nhất phía Nam, thuận lợi giao thương, vận chuyển hàng hóa. Có thể kể đến như đường vành đai KCN Bàu Bàng (đường ĐT749A), đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đường tạo lực Bến Cát - Bàu Bàng...

Những điểm sáng nói trên giúp Bàu Bàng thu hút các nhà đầu tư bất động sản. Các dự án chào bán gần đây như The Eden City, Phố thương mại Lộc Phát hay Thăng Long Central City đều cháy hàng khi vừa tung ra thị trường. Ngay như khu vực Tân Uyên giáp ranh Bàu Bàng, các dự án Hana Garden Mall, Victory City cũng không đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, giá thị trường thứ cấp tăng đột biến.

Với tốc độ phát triển kinh tế và hạ tầng như hiện nay, đặc biệt là việc tham gia phát triển các KCN lớn của các “ông lớn” như Becamex, VSIP, Vingroup, Mapletree, chắc chắn sắp tới thị trường bất động sản phía Bắc Bình Dương như Bàu Bàng, Tân Uyên sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.