Tối ưu hóa dòng tiền đầu tư bất động sản Bàu Bàng

Vấn đề là làm sao để tối ưu hóa dòng vốn cũng như lợi nhuận khi đầu tư vào vùng đất này?

Khu vực trung tâm Bàu Bàng đang phát triển rất năng động, hệ thống giao thông liên tục đón thêm dự án mới

Đô thị đặc biệt

Bàu Bàng là đô thị trẻ của tỉnh Bình Dương mới phát triển gần đây nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng với định hướng trở thành trung tâm khoa học công nghệ cao của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nếu các thành phố hiện tại của Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một đã gây ấn tượng mạnh khi đột phá từ việc phát triển công nghiệp thì Bàu Bàng được kỳ vọng mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới chất lượng hơn cho Bình Dương dựa vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao. Kết hợp với việc quyết tâm xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương, có thể hình dung Bàu Bàng tương lai sẽ là một đô thị rất đặc biệt, nơi hội tụ của giới trí thức và có khả năng kết nối toàn cầu.

Đây là cơ hội rất tốt để Bàu Bàng có thể bỏ qua thời kỳ phát triển công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp thâm dụng lao động cao như Thuận An và Dĩ An, để ưu tiên phát triển những lĩnh vực công nghệ cao, sử dụng nhiều chất xám.

Song song đó, Bàu Bàng sẽ xây dựng các trường đại học, các viện nghiên cứu để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Từ đó, từng bước biến Bàu Bàng và Thành phố mới Bình Dương trở thành “vùng đổi mới sáng tạo”, tạo sự đột phá đưa nền kinh tế Bình Dương bước vào thời kỳ mới, dựa trên tri thức, khoa học, đổi mới và sáng tạo.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn Bàu Bàng đang có hơn 600 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỉ USD. Những con số này đang có xu hướng tăng nhanh khi hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội của Bàu Bàng ngày càng hiện đại hóa, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Hàng ngàn khách hàng chen lấn tranh mua giai đoạn 1 khu đô thị Thăng Long Central City (Thăng Long 2) tọa lạc ngay trung tâm Bàu Bàng

Từ nay đến năm 2025, Bàu Bàng vẫn tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng, giao thông và thu hút dân cư... đến làm việc, sinh sống. Có thể kể đến các tuyến giao thông như quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng - Chơn Thành, đường tạo lực Phú Giáo - Tân Uyên - Bàu Bàng, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Bàu Bàng - Chơn Thành, đường Vành đai 4, Vành đai 5, metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên. Đây sẽ là mảng ghép cuối cùng để hoàn thiện diện mạo đô thị Bàu Bàng như là nơi đáng sống và làm việc cũng như đầu tư.

Cơ hội đầu tư bất động sản trung, dài hạn

Với tốc độ phát triển như 5 năm qua, dự báo trong khoảng 5 năm tới, Bàu Bàng sẽ bắt kịp các thành phố của tỉnh Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một… Thậm chí, Bàu Bàng có cơ hội đột phá mạnh mẽ và bền vững hơn khi phát triển trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ.

Đặc biệt, các chuyên gia còn cho rằng, những chuyển động tích cực của nền kinh tế, tình hình phát triển hạ tầng, thu hút FDI của Bàu Bàng đang mở ra cơ hội cực lớn cho thị trường bất động sản.

Phối cảnh một dãy shophouse của khu đô thị Thăng Long Central City tại Bàu Bàng đang xây dựng và được Liên minh sàn giao dịch 5F giới thiệu ra thị trường

Tuy nhiên, nhìn lại những kinh nghiệm đã diễn ra tại Thuận An, Dĩ An, các chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư nên có cái nhìn trung, dài hạn hơn là lướt sóng. Bởi Bàu Bàng mới đang ở giai đoạn đầu phát triển, biên độ tăng giá còn nhiều và sẽ tăng càng mạnh hơn khi vùng đô thị thông minh Bình Dương được xây dựng hoàn chỉnh, hệ thống thương mại - dịch vụ đầy đủ, các khu công nghiệp Bàu Bàng, Cây Trường, Tân Bình, Lai Hưng hay khu khoa học - công nghệ cao Bàu Bàng hoạt động ổn định. Điều này tương tự Thuận An hay Dĩ An trước đây, khi các khu công nghiệp đều đi vào hoạt động, các hệ thống thương mại như Vincom, Aeon Mall, BigC, Metro, Lotte Mart… lần lượt ra đời thì giá bất động sản tăng gấp nhiều lần.

Khảo sát cho thấy giá bất động sản Bàu Bàng hiện chỉ mới chưa bằng một nửa so với Thuận An và Dĩ An. Vì thế, gần đây Bàu Bàng thu hút các nhà đầu tư tìm đến mua đất ngày càng nhiều. Một số dự án chào bán từ năm 2019, 2020 hiện đã tăng giá từ 15-20% nhưng nhiều người vẫn giữ lại không muốn bán. Trong khi đó, các dự án mới cũng không có nhiều vì chủ đầu tư mới bắt đầu triển khai, phải chờ thời gian khá dài làm thủ tục pháp lý trước khi có thể đưa ra thị trường.