Dịch bệnh phức tạp, xuất khẩu điện thoại, linh kiện và máy móc giảm

Tuy nhiên, có 2 nhóm hàng xuất khẩu lớn, luôn tăng trưởng đã bị sụt giảm trong tháng 6 là điện thoại và linh kiện với kim ngạch 3,29 tỉ USD, giảm 8,1%; máy móc thiết bị đạt 2,37 tỉ USD, giảm 7,1%.

Còn lại, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực còn lại đều tăng. Đặc biệt, tháng 6, dù trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, xuất khẩu dệt may đạt hơn 3 tỉ USD tăng hơn 19% so với tháng trước. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã vượt mặt xuất khẩu điện thoại, trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tháng với kim ngạch đạt 4,14 tỉ USD, tăng 6,8% so với tháng trước.