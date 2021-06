Sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ y tế tăng gấp 6 lần

Ngày 9.6, Tổ chức IFC, thành viên thuộc Ngân hàng Thế giới , cho hay cơ quan này đang hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam (VN), nhằm cung cấp các sản phẩm PPE có chất lượng và đáng tin cậy để bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu và giảm lây truyền bệnh trong cộng đồng trong công tác chống dịch Covid-19

Theo IFC, tại VN, năng lực sản xuất PPE đã tăng mạnh với sản lượng tăng gấp 6 lần trong năm 2020 và VN đã nổi lên là một trong những nhà cung cấp PPE mới cho thị trường toàn cầu. Nguồn cung tăng mạnh này ban đầu xuất phát từ việc các công ty may mặc chuyển hướng sản xuất để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế cũng như giảm thiểu các khoản lỗ do các đơn hàng may mặc bị hủy bỏ.