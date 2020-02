Bị đuổi xuống máy bay vì đeo mặt nạ phòng hơi độc

Hành khách Joseph Say đăng lên mạng xã hội hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ trên khoang hành khách trước khi bị dẫn giải xuống. Say cho biết nhiều người lo lắng vì sự khác thường của người đàn ông, trong khi vị khách này khẳng định đeo mặt nạ “vì sự an toàn của bản thân”.