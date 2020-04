Dịch Covid-19 thổi bay lợi nhuận các công ty chứng khoán

Kết thúc cuối quý 1/2020, chỉ số VN-Index dừng tại 662,53 điểm, mất 31% so với thời điểm đầu năm và giá hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh khiến nhiều công ty chứng khoán thua lỗ, nhất là đánh giá lại danh mục đầu tư đang nắm giữ.

Dẫn đầu mức lỗ cao nhất đến hiện tại là Công ty chứng khoán FPT (FPTS) khi ghi nhận lỗ hơn 97 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo tài chính , hết quý 1/2020 doanh thu hoạt động của FPTS đã âm gần 57 tỉ đồng. Chủ yếu do việc đánh giá lại các tài sản chính (FVTPL) của danh mục tự doanh khiến khoản lỗ này lên 154 tỉ đồng trong khi quý 1/2019 danh mục này có lãi 66 tỉ đồng. Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu đến từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào mã MSH của CTCP May Sông Hồng trong khi cùng kỳ năm trước, FPTS lãi to nhờ khoản đầu tư vào MSH.