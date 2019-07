Lợi nhuận công ty chứng khoán 'hụt hơi'

Công ty chứng khoán VNDirect báo cáo doanh thu từ hoạt động môi giới quý 2 giảm 44%, còn 77,5 tỉ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm 51% xuống còn 46,8 tỉ đồng... Vì vậy lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 686 tỉ đồng, giảm gần 20% và lợi nhuận sau thuế của VNDirect đạt 120,8 tỉ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty này cho biết 6 tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm mạnh. Cùng với đó là phí giao dịch giảm do cạnh tranh mạnh giữa các công ty chứng khoán. Vì vậy nguồn doanh thu đến từ phí tuột dốc đến 44% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, do có sự biến động của thị trường nên hoạt động đầu tư chứng khoán của công ty cũng mất đến 51% so với cùng kỳ năm trước.